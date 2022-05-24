YouTube не собирается уходить из России

Генеральный директор YouTube Сьюзан Воджицки, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, во вторник, 24 мая, заявила, что видеосервис не намерен уходить из России из-за конфликта на Украине, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о перспективах компании в России, Воджицки сказала: «Мы видим в этом конфликте, что информация действительно играет важную роль. Это причина, по которой мы еще работаем в России. Мы считаем важным обеспечивать россиянам доступ к независимой информации, независимым новостям».

Также глава YouTube заявила, что видеосервис «в нынешнем конфликте может использоваться также для гуманитарных целей, например для организации дистанционного обучения детей или оказанию медицинской помощи в полевых условиях».

Давос, Иван Бабурин

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