В Венгрии введено чрезвычайное положение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, 24 мая, во время своего видеообращения, опубликованного в одной из соцсетей, объявил о введении в стране чрезвычайного положения, – сообщают СМИ.

«Мы видим, что война и санкции Брюсселя привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир находится на грани экономического кризиса из-за конфликта на Украине и санкций против России. Правительство, пользуясь своим правом и в соответствии с конституцией, с полуночи объявляет чрезвычайное положение. Введение чрезвычайного положения позволит немедленно реагировать на последствия ситуации на Украине», – заявил Орбан.

Будапешт, Иван Бабурин

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