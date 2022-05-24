Канада отправит на Украину дополнительно десятки тысяч снарядов

Министр обороны Канады Анита Ананд на пресс-конференции во вторник, 24 мая, заявила, что Оттава отправит Киеву дополнительно 20 тысяч артиллерийских снарядов.

Как сообщают местные СМИ Ананд сказала следующее: «Я могу подтвердить, что Канада за $98 млн. закупила у США свыше 20 тысяч артиллерийских снарядов стандартного калибра НАТО 155 миллиметров. Они будут использоваться для гаубиц M777, отправленных на Украину Канадой и другими союзниками».

Кроме того, канадские СМИ напоминают, что ранее Канада предоставила украинской стороне спутниковые снимки высокого разрешения, восемь бронированных средств передвижения, десятки камер для беспилотников, пулеметы, пистолеты, карабины, бронежилеты.

Оттава, Иван Бабурин

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