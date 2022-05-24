Минобороны РФ: Боевики ВСУ готовят провокации на зернохранилищах

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге во вторник, 24 мая, сообщил, что несмотря на то, что гуманитарная обстановка в регионах, подконтрольных киевским властям стремительно ухудшается и приближается к критической, боевики ВСУ готовят провокации на зернохранилищах и элеваторах.

Генерал-полковник Мизинцев на брифинге, в частности, сказал: «По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, сотрудники СБУ с подачи западных кураторов подготовили очередные провокации на объектах хранения зерновых культур, по уже отработанному ранее сценарию в городах Рубежном Луганской Народной Республики и Орехове Запорожской области, с целью обвинения российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре».

«Так, в населенном пункте Просяная Днепропетровской области боевики националистических формирований заминировали «Просянский элеватор», который в ближайшее время планируют взорвать. В поселке Врубовка Луганской Народной Республики на территории зернового комбината размещены установки РСЗО ВСУ. При этом, националисты систематически обстреливают позиции Вооруженных Сил России, провоцируя их на ответный огонь», – сообщил начальник НЦУО РФ.

Представитель российского минобороны также сообщил, что по данным Детского фонда ООН, на Украине, голодают 8,7 млн. человек, 22,8 % детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания.

«При этом, киевский режим, несмотря на острый дефицит продуктов питания и угрозу продовольственного кризиса, пренебрегая благополучием собственного народа, «готов на все» в угоду странам коллективного Запада, которые, лицемерно заявляя о гуманитарной поддержке, стремятся как можно скорее вывезти зерно из Украины по ангажированным Евросоюзом так называемым «коридорам солидарности», абсолютно не заботясь о том, что будет происходить в стране после опустошения украинских зернохранилищ», – заявил Михаил Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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