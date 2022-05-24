США не готовы отправлять военных в Киев для охраны своего посольства

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге во вторник, 24 мая, заявил, что Белый дом пока не принял решение о возможной отправки своих военных на Украину для защиты посольских зданий в Киеве.

Пресс-секретарь госдепа сказал журналистам: «Мы пока не приняли никаких решений относительно возможного возвращения военнослужащих США на Украину в целях охраны нашего комплекса посольских зданий Мы тесно консультируемся с нашими коллегами в министерстве обороны по поводу требований безопасности с точки зрения возобновившейся работы посольства в Киеве. Мы не приняли никаких решений относительно потенциального возвращения военнослужащих США на Украину с этой целью».

Следует отметить, что Прайс в очередной раз подчеркнул, что США не намерены участвовать в прямом силовом столкновении с Россией, и что разработаны механизмы для «снижения конфликтного напряжение между военными двух стран».

Вашингтон, Иван Бабурин

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