Сорос раскритиковал Меркель и похвалил Шольца

Филантроп Джордж Сорос в своем выступлении в кулуарах Всемирного экономического форума вечером во вторник, 24 мая, обвинил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель в зависимости Европы от российского газа, а также за «особые сделки» с Москвой,– пишет Politico.

Как сообщает издание, Сорос сказал: «Зависимость Европы от российских ископаемых видов топлива остается чрезмерной, в основном из-за меркантилистской политики, проводимой бывшим канцлером Ангелой Меркель. Она заключила специальные сделки с Россией на поставку газа, а также сделала Китай крупнейшим экспортным рынком Германии».

Что касается действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца, то Сорос его похвалил, отметив, что несмотря на то, что Шольц был избран немцами как продолжатель политики Меркель, он «в конечном итоге поступил правильно, прекратив строительство «Северного потока-2». Кроме того, международный магнат похвалил германского канцлера за увеличение расходов на оборону и поставки оружия Украине.

Politico также отмечает, что Сорос на форуме в Давосе неоднократно хвалил премьер-министра Италии Марио Драги, который по его мнению оказался «смелее Германии, хотя зависимость Италии от российского газа почти такая же».

Давос, Иван Бабурин

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