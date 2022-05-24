Антонов заявил, что ФБР призывает российских дипломатов к предательству

Посол России в США Анатолий Антонов во вторник, 24 мая, заявил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США посылает российским дипломатам сообщения с призывами предать свою Родину, – сообщает Wall Street Journal.

В интервью газете Антонов сказал: «Они отправляют нам сообщения: «Вы должны предать свою родину».

Wall Street Journal отметила, что в ФБР им подтвердили, что ведут кампанию по отправке таргетированных сообщений.

Российский посол также сообщил, что однажды некий мужчина поставил стул у входа в посольство РФ, сел и стал раздавать визитки ФБР, призывая позвонить ему. При этом ФБР данный инцидент не прокомментировало, но заявило, что Россия якобы «давно представляла контрразведывательную угрозу для США», из-за чего Бюро хочет связаться со всеми, кто может «помочь минимизировать эти угрозы и обеспечить безопасность страны», передало издание.

Следует напомнить, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 мая рассказала о том, что в западных странах фиксируются попытки вербовки российских дипломатов. По ее словам, «российские дипломаты за рубежом сталкиваются с психологическим насилием, им поступают угрозы».

«Дипломаты получали письма, где им поступали предложения сотрудничества со спецслужбами западных стран. Подобные предложения приходили на личную почту и личные мессенджеры», – рассказала Захарова.

Вашингтон, Иван Бабурин

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