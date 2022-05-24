Северная Корея запустила три баллистических ракеты подряд

Три баллистических ракеты подряд в сторону Японского моря совершила КНДР в среду 25 мая, – сообщает информационное агентство Yonhap.

Агентство со ссылкой на южнокорейских военных пишет: «По данным агентства, неустановленная баллистическая ракета была выпущена в восточном направлении».

Сообщается также, что запуски ракет состоялись спустя сутки после завершения визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию.

После первого запуска агентство Yonhap сообщило: «В среду Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в восточном направлении, заявили военные Южной Кореи, всего через день после того, как президент США Джо Байден завершил свою поездку в Азию».

Отмечается, что это уже 17-е подобное испытание, проведенное КНДР в 2022 году.

Сеул, Иван Бабурин

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