Путин представил нового главу МЧС

Президент России Владимир Путин в среду, 25 мая, посетил Центр управления в кризисных ситуациях, где представил членам коллегии МЧС нового главу ведомства Александра Куренкова, рассказав, что он начинал свой профессиональный путь рядовым сотрудником в органах госбезопасности и не является карьеристом в плохом смысле слова.

Представляя Куренкова, президент России сказал: «Добрый день, уважаемые товарищи. Сегодня представляю вам нового министра по чрезвычайным ситуациям, Александра Вячеславовича Куренкова. Александр Вячеславович начал свою деятельность рядовым сотрудником в органах государственной безопасности, затем длительное время также работал в Федеральной службе охраны, последнее место работы – заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии».

«Александр Вячеславович не карьерист в плохом смысле слова, а наоборот, он служака. Знает то дело, за которое берется, досконально. Умеет погружаться. Умеет, будучи человеком зрелым, выстроить отношения в коллективе», – сказал Владимир Путин о новом главе МЧС.

Москва, Иван Бабурин

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