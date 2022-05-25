Путин объявил об индексации пенсий и увеличении МРОТ с 1 июня

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета РФ в среду, 25 мая, объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июня.

Глава государства сказал: «Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства».

Также президент России заявил о повышении прожиточного минимума и МРОТ. «Прожиточный минимум вырастет на 10% с 1 июня. МРОТ будет повышен на 10%», сказал Путин

«Надо последовательно проводить политику повышения зарплат относительно повышения уровня жизни», – заявил российский президент и назвал ключевым приоритетом благосостояние граждан и рост качества их жизни.

«Мы всегда должны смотреть в будущее, на шаг вперед, и выстраивать свою работу, опираясь на приоритеты, которые уже обозначены. А наш ключевой и неизменный приоритет – это рост благосостояния и качества жизни граждан», – сказал Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

Москва, Иван Бабурин

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