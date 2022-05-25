Путин дал прогноз по инфляции в России

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета РФ по социальным вопросам в среду, 25 мая, заявил, что рост уровня инфляции в России замедлился и по итогам года она составит 15%.

Выступая перед членами президиума Госсовета, глава государства сказал: «Текущий год – непростой, с его начала накопленная инфляция превысила 11%. Но когда я говорю «непростой» – это совсем не значит, что все эти сложности связаны с этой специальной военной операцией, потому что в странах, которые не проводят никакие операции, скажем, за океаном, в северной Америке, в Европе инфляция сопоставимая. А если посмотреть на структуру их экономики – даже больше, чем у нас. А в некоторых соседних странах – в разы больше. Это удивительно»

При этом Путин отметил, что власти России все равно должны реагировать на показатели инфляции.

«Рост инфляции, как я уже сказал, по оценкам экспертов, замедлился. Сейчас у нас 0,75 рост инфляции. И по итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, не превысит 15%», – сказал президент России на заседании президиума Госсовета.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»