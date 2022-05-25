Россия фиксирует преступления Киева

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации в среду, 25 мая, заявил, что Россия фиксирует преступления киевских властей, украинских военных и националистических формирований, – сообщает РИА Новости.

Выступая на заседании Совбеза ООН, Небензя сказал: «Спецоперация наглядно высветила, насколько циничными и преступными могут быть действия представителей киевских властей, их вооруженных сил и особенно националистических формирований. Российская сторона и авторитетные НПО тщательно фиксируют преступления Киева. Вопрос ответственности – лишь вопрос времени».

Василий Небензя также заявил, что у России есть многочисленные показания украинских пленных о том, что у них был приказ стрелять по мирным жителям и не брать в плен россиян.

«Имеются многочисленные признания пленных солдатов ВСУ о том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен», – сказал постпред России при ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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