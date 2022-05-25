США, Великобритания и ЕС создают группу помощи офису генерального прокурора Украины в расследовании военных преступлений

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 25 мая распространил заявление, в котором говорится о создании Соединенными Штатами, Великобританией и ЕС совместной консультативной группы помощи офису генерального прокурора Украины в расследовании военных преступлений на территории страны, – сообщает ТАСС.

В заявлении за подписью Блинкена говорится: «Эта совместная инициатива будет направлена на оказание непосредственной поддержки усилиям подразделений офиса генерального прокурора Украины по расследованию военных преступлений, направленным на документирование, сохранение и анализ свидетельств военных преступлений и других жестокостей, совершенных на Украине, с перспективой уголовного преследования».

В тексте сообщения также говорится, что «консультативная группа будет предоставлять стратегическую консультацию и помощь в деятельности подразделениям офиса генерального прокурора Украины по расследованию военных преступлений, который является законно учрежденным органом, ответственным за расследование военных преступлений и других жестокостей на Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

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