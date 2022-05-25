Анкара: Без выполнения требований Турции вступление Финляндии и Швеции в НАТО невозможно

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в среду, 25 мая, заявил, что без удовлетворения опасений Турции ни о каком продвижении в процессе вступления Финляндии и Швеции в НАТО не может быть речи, – сообщает турецкое издание Yeni Şafak.



В интервью газете Калын сказал: «Мы ясно дали понять, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО не будет продвигаться вперед, если опасения Турции не будут разрешены посредством конкретных действий и в определенные сроки».

Ранее в Анкаре прошли переговоры турецкой, шведской и финской делегаций.



Следует напомнить, что 18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Сначала их рассмотрит Совет НАТО, а затем соглашение должны ратифицировать все 30 государств-членов Североатлантического альянса.



Как сообщалось ранее, Турция выступила категорически против принятия Швеции и Финляндии в НАТО.

«Эти страны давали убежище участникам организаций, признанных Анкарой террористическими, в частности «Рабочей партии Курдистана» (РПК), а также вводили против республики санкции», – заявил тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Анкара, Иван Бабурин

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