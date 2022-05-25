МИД РФ: Токио «цепляется» за традиционные тренировочные совместные пролеты бомбардировщиков Росси и КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 25 мая, выступила с комментарием о японском «протесте» в связи с совместным пролетом бомбардировщиков России и КНР.

«Не в первый раз видим, как официальный Токио в буквальном смысле «цепляется» за эти уже ставшие традиционными тренировочные мероприятия ВС России и Китая, извращает их цели и содержание и даже увязывает со специальной военной операцией России на Украине», – заявил Захарова.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ также отметили, что «сама Япония в русле курса администрации Ф.Кисиды на ускоренное наращивание военно-политического сотрудничества с США и внерегиональными «чужаками» из НАТО проводит вблизи российских границ беспрецедентные по масштабу совместные военные учения, открыто декларируя их направленность против мнимой «российской угрозы».

«Внимательно следим за такой, по сути, враждебной активностью нынешнего правительства Японии и оставляем за собой право в ответ принимать соответствующие меры в целях укрепления обороноспособности нашей страны», – заявила Мария Захарова.

Москва, Иван Бабурин

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