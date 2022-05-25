Минобороны РФ: Международный Красный Крест прекратил поставки жизненно важных лекарственных препаратов и изделий в республики Донбасса

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 25 мая, сообщил, что Международный Комитет Красного Креста (МККК) прекратил поставки в профильные медицинские учреждения народных республик жизненно важных лекарственных препаратов и изделий.

Генерал-полковник Мизинцев на брифинге сказал: «Под предлогом якобы нестабильной ситуации на Донбассе Международный Комитет Красного Креста прекратил поставки в профильные медицинские учреждения народных республик жизненно важных лекарственных препаратов и изделий для проведения диагностики и специфического лечения больных с ослабленной иммунной системой, хроническими инфекционными и эндокринными заболеваниями».

«В результате этого более 12 тысяч пациентов в ближайшие месяцы останутся без необходимой квалифицированной помощи, что приведет к увеличению количества новых случаев заболеваний и смертности», – сообщил Михаил Мизинцев.

Начальник НУЦО РФ также обратился с призывом к Всемирной организации здравоохранения и Международному Комитету Красного Креста, как к организациям, координирующим деятельность в области здравоохранения и оказания медицинской помощи населению в зонах чрезвычайных ситуаций, возобновить регулярные поставки медикаментов в республики Донбасса.

Москва, Иван Бабурин

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