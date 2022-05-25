Россия ежедневно открывает коридоры для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 25 мая, сообщил, что вооруженные силы России ежедневно с 08.00 до 19.00 мск открывают два морских гуманитарных коридора, представляющих собой безопасные полосы движения судов.

Генерал-полковник Мизинцев на брифинге сказал: «Российские военные ежедневно открывают два морских коридора для выхода из портов Мариуполя, Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного».

«В Черном море – для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 миль и шириной 3 мили. В Азовском море – для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря», – сообщил начальник НЦУО РФ.

В минобороны России также проинформировали, что детальная информация о порядке функционирования морских гуманитарных коридоров ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14-м и 16-м международных каналах на английском и русском языках.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»