В руководстве США призвали не отключать Россию от интернета

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в среду, 25 мая, заявил, что в Белом доме призывают не отключать Россию от интернета, чтобы не лишать доступа к информационным ресурсам и в страну продолжала поступать информация, – сообщает RT.

На брифинге Прайс сказал: «Мы призываем вовлеченных игроков по всему миру не отключать Россию от интернета, чтобы информация продолжала поступать в страну, а интернет оставался свободным и открытым внутри самой России».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»