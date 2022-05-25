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Среда, 25 мая 2022, 23:14 мск

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В руководстве США призвали не отключать Россию от интернета

Фото: pixabay.com

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в среду, 25 мая, заявил, что в Белом доме призывают не отключать Россию от интернета, чтобы не лишать доступа к информационным ресурсам и в страну продолжала поступать информация, – сообщает RT.

На брифинге Прайс сказал: «Мы призываем вовлеченных игроков по всему миру не отключать Россию от интернета, чтобы информация продолжала поступать в страну, а интернет оставался свободным и открытым внутри самой России».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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