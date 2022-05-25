Израиль не согласовал Берлину поставки на Украину противотанковых ракет

Израиль отказал Берлину в разрешении предоставить Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии с использованием израильских технологий, – сообщает американский портал Axios со ссылкой на собственные источники.

Информресурс со ссылкой на американских и израильских должностных лиц также уточнил, что Израиль отказал ФРГ в поставках ракет Украине, несмотря на просьбу США.

Согласно информации Axios, генеральный директор минобороны Израиля Амир Эшель две недели назад посетил Вашингтон для переговоров о сотрудничестве в сфере безопасности. В ходе встречи замминистра обороны США по вопросам политики Колин Кал спросил коллегу, сможет ли Израиль дать разрешение Берлину на передачу Украине противотанковых ракет Spike, которые производятся на израильской фабрике в Германии. Согласно лицензии, Израиль должен одобрить любую передачу этих ракет третьей стороне.

Сообщается, что Эшель ответил на просьбу отказом, заявив, что страна будет передавать Киеву только нелетальное военное оборудование.

По словам источника Axios, Израиль опасается, что из-за использования произведенного им оружия могут погибнуть российские солдаты, что может привести к тому, что Россия «нанесет урон» интересам Израиля в Сирии.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»