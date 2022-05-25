Верховный суд рассмотрит дело о признании «Азова» террористической организацией

Генеральная прокуратура РФ в среду, 25 мая, обратилась с иском в Верховный суд, в котором просит признать украинское военизированное националистическое объединение «Азов» террористической организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что заседание Верховного суда РФ по вопросу о признании украинского батальона «Азов» террористической организацией состоится в 10:00 утра в четверг, 26 мая.

Следует отметить, что в случае положительного решения Верховного суда любой участник «Азова» может быть привлечен как пособник террористической организации.

Против боевиков организации, взятых в плен на «Азовстали», в России уже заведено уголовное дело. Согласно статье 205 УК РФ, им будет грозить от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов – от 15 до 20 лет.

Москва, Иван Бабурин

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