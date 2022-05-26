Минск создаст Южное командование на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе видообращения в четверг, 26 мая, заявил, что на южном направлении в вооруженных силах республики будет создано новое оперативное командование, – сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Сообщается, что Лукашенко сказал: «К сожалению, открылось новое направление, как у нас принято говорить, новый фронт и мы не можем не уделять этому внимание».

Также президент Белоруссии пояснил, что Минск ожидает давления со стороны Польши, Литвы и Латвии, в частности, с помощью дислоцированных там войск НАТО, а также за счет поддержания эскалации боевых действий на Украине.

Белорусский лидер сообщил, что ему предлагали создать новое оперативное командование на южном направлении еще в прошлом году, однако меняющаяся ситуация подтолкнула Минск к мысли о том, что структуру необходимо создать «немедленно».

Минск, Иван Бабурин

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