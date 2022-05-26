НАТО окончательно откажется считать Россию стратегическим партнером

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 26 мая, заявил, что новая стратегия НАТО, которую планируется обсудить в июне на саммите в Мадриде, не будет рассматривать Россию в качестве стратегического партнера, – сообщает греческий портал Capital.gr.

В интервью порталу Столтенберг сказал: «Стратегическая концепция является важнейшим документом НАТО, после нашего учредительного договора, Вашингтонского договора. Последняя стратегическая концепция была согласована в 2010 году. С тех пор мир радикально изменился. И это должно быть отражено в новой стратегической концепции. Например, в действующей стратегической концепции мы называем Россию стратегическим партнером».

Говоря об отношении НАТО и России, Столтенберг также заявил, что «стратегическая концепция будет посылать сообщения об укреплении нашей военной позиции против более агрессивной России. Естественно, она также отразит угрозы со всех направлений, с юга, терроризма, в киберпространстве, влияние изменения климата на безопасность и многие другие вопросы, технологии».

Вашингтон, Иван Бабурин

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