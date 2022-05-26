Путин заявил итальянскому премьеру о необоснованности обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки

Президент России Владимир Путин в четверг, 26 мая, в ходе телефонного разговора с Председателем Совета министров Италии Марио Драги заявил о необоснованности обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции, – сообщается на сайте Кремля.

В Кремле, в частности сообщили, что главами государств было обстоятельно рассмотрено положение дел в сфере глобальной продовольственной безопасности. Отметив необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

«Возникшие сложности связаны, в том числе, со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также с финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введённых США и Евросоюзом», – обратил внимание коллеги президент России.

Кроме того, Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада.

При обсуждении проблематики энергобезопасности подтвержден настрой российской стороны и далее обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Италию по зафиксированным в контрактах ценам.

Обсуждая ситуацию на Украине, Владимир Путин информировал г-на Драги о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобожденных городах Донбасса.

В частности, сообщается, что российский лидер «подробно рассказал о предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Чёрного морей, чему препятствует украинская сторона. Также даны принципиальные оценки замороженного Киевом переговорного процесса».

Москва, Иван Бабурин

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