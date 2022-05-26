В США назвали Китай самым серьезным вызовом миропорядку

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Университете им. Джорджа Вашингтона в четверг, 26 мая, заявил, что США считают Китай самым серьезным долгосрочным вызовом международному порядку, – сообщает CNN.

Сообщается, что Блинкен раскритиковал Китай за поддержку России в ситуации со специоперацией России на Украине. По его словам, такая позиция Пекина «заставляет бить тревогу всех нас, кто называет Индо-Тихоокеанский регион своим домом».

Глава госдепа заявил: «Даже когда Россия явно мобилизовалась для вторжения в Украину, президенты Си и Путин заявили, что дружба между их странами была, цитирую, «безграничной».

Следует отметить, что Блинкен, объявив Китай главной угрозой, заявил, что США не стремятся к конфликту или новой холодной войне с КНР.

«Мы не ищем конфликта или новой холодной войны. Наоборот, мы полны решимости избегать и того, и другого», – заявилглава госдепартамента США.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»