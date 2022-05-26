Лавров: Поставки Украине оружия, способного ударить по территории России приведут к «неприемлемой эскалации»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, 26 мая заявил, что Москва предостерегает западные страны, что поставки вооружений на Украину, которые способны наносить удары по территории РФ, станут шагом к неприемлемой эскалации. В России надеются, что здравые силы на Западе это понимают, – сообщает телеканал RT Arabic.

В интервью телеканалу Лавров сказал: «Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует Зеленский».

«Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, что здравые умы на Западе, там таких еще немного осталось, понимают это», – заявил министр иностранных дел России.

Москва, Иван Бабурин

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