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Четверг, 26 мая 2022, 21:10 мск

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США начали перебрасывать в Сирию боеприпасы

Фото: U.S. Department of Defense

США перебрасывает на контролируемые американскими силами военные базы в Сирии из Ирака материально-технические средства и боеприпасы, сообщило в четверг, 26 мая, сирийское информационное агентство SANA.

В сообщении агентства говорится: «Колонна из 50 автоцистерн и грузовиков, пересекла контрольно-пропускной пункт «Эль-Валид» на границе с Ираком и въехала на территорию Сирии. Колонну сопровождали несколько американских бронемашин».

Дамаск, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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