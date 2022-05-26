США начали перебрасывать в Сирию боеприпасы

США перебрасывает на контролируемые американскими силами военные базы в Сирии из Ирака материально-технические средства и боеприпасы, сообщило в четверг, 26 мая, сирийское информационное агентство SANA.

В сообщении агентства говорится: «Колонна из 50 автоцистерн и грузовиков, пересекла контрольно-пропускной пункт «Эль-Валид» на границе с Ираком и въехала на территорию Сирии. Колонну сопровождали несколько американских бронемашин».

Дамаск, Иван Бабурин

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