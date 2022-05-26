Медведев назвал условия Зеленского «категоричными до идиотизма»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 26 мая, заявил, что условия, которые выдвигает для перемирия президент Украины Владимир Зеленский невыполнимыми.

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Условия, которые Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе».

«Требует сделать Донбасс и Крым снова украинскими, будто ему неведома воля их жителей. Вывести из Донбасса все войска, оставив украинской армии полный простор для репрессий против людей. А потом, возможно, станет о чем-то договариваться», – перечислил зампред Совбеза РФ в качестве примера условия, выдвинутые Зеленским для переговоров.

«Ультиматумы звучат красиво только на бумаге. Да и ставят их обычно все-таки с позиции силы, а не явной слабости. В момент победы, а не поражения. На трезвую голову, а не под психотропными препаратами», – заметил Дмитрий Медведев

Москва, Иван Бабурин

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