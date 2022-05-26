Минобороны РФ: Ответственность за безопасный выход судов из украинских портов несет Украина

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в четверг, 26 мая, заявил, что ответственность за обеспечение безопасности выхода судов из порта и следования до района сбора лежит на стороне Украины.

Представитель минобороны, в частности, сказал: «В целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов Одесса, Николаев, Черноморск, Херсон, Очаков и Южный в открытое море Вооруженными силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора. С 27 мая 2022 года морской гуманитарный коридор представляет собой маршрут движения судов протяженностью 139 морских миль с шириной полосы 3 мили. Время действия коридора ежедневно с 08.00 до 19.00 (мск). Ответственность за безопасный выход судов из украинских портов и их следование до района сбора несет Украина».

Москва, Иван Бабурин

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