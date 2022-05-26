В Вашингтоне предупредили Украину, что обстрелы территории РФ чреваты эскалацией

Белый дом в четверг, 26 мая, предупредил Киевские власти о том, что удары по территории России несут в себе риски эскалации, но пока не накладывает на Украину ограничений по передаваемому ей оружию, – сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Агентство пишет, что у представителей администрации США вызывают опасения обстрелы в глубину российской территории с использование Киевом поставляемого Западом вооружения. По словам собеседников Reuters, некоторое время назад между представителями Киева и Вашингтона произошли закрытые переговоры на соответствующую тему.

Один из источников агентства сказал: «У нас есть опасения по поводу эскалации, и в то же время мы не хотим устанавливать географические ограничения или слишком связывать Украине руки в использовании того, что мы им даем».

«У США и Украины есть взаимное понимание того, в какой мере Киев может использовать поставляемое ему вооружение. К настоящему моменту у нас есть общее понимание границ», – сообщил собеседник Reuters.

Вашингтон, Иван Бабурин

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