Небензя: США – соучастники убийств мирных жителей Донбасса

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по теме «Защита гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта» в четверг, 26 мая, заявил, что США и их союзники являются соучастниками убийств мирных граждан Донбасса.

Выступая на заседании Совбеза ООН, Небензя сказал: «США и их союзники не только закрывают глаза на преступления Киева в отношении мирного населения, но и являются соучастниками убийств мирных граждан. Обстрелы мирных городов Донбасса осуществляется из гаубиц, которые поставляются Вашингтоном».

В качестве примеров, российский дипломат привел ситуации, когда украинские боевики использовали больницы в качестве огневых точек.

«ВСУ регулярно оборудуют свои позиции в школах и больницах. В качестве примеров приведу Лисичанскую многопрофильную больницу, в которой на втором и третьем этажах располагались пулеметные расчеты ВСУ, Харьковскую областную детскую клиническую больницу, Харьковскую городскую больницу № 3, Центральную больницу г.Волновахи. Этот список также можно продолжать», – сказал Василий Небензя и добавил: «Обстрелы своих граждан со стороны ВСУ происходят ежедневно. Этому есть масса свидетельств. Мы не устаем удивляться отношению украинских военных к своим собственным соотечественникам».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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