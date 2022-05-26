Казаки сбили украинский вертолет

Всероссийское казачье общества в четверг, 26 мая, сообщило, что казаки Волжского казачьего войска в Харьковской области в ходе спецоперации сбили украинский вертолет Ми-8.

В опубликованном сообщении на сайте Общества говорится: «В ходе проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины под селом Терновая Чугуевского района Харьковской области казаки Волжского казачьего войска в составе 15-го добровольного отряда «Ермак» из переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрела-2» сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины, который прикрывал наземные подразделения ВСУ».

«В настоящее время в зоне боевых действий находятся более 5 тысяч казаков казачьих обществ и объединений Дона, Кубани, Крыма, Оренбурга, Сибири и Дальнего Востока, Центральной и северо-западной части России», – отметили во Всероссийском казачьем обществе.

Москва, Иван Бабурин

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