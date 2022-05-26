РФ и Китай ветировали резолюцию США с санкциями против КНДР

Право вето использовали Россия и Китай в Совете безопасности ООН в четверг, 26 мая, при голосовании по проекту резолюции США, предусматривающем ужесточение санкций против КНДР. В результате документ не был принят, – сообщает ТАСС.

Сообщается, что резолюция Соединенных Штатов содержала осуждение проведения Пхеньяном 24 марта запуска межконтинентальной баллистической ракеты, а также других недавних испытаний баллистических ракет.

Инициатива США, заблокированная Россией и Китаем, предполагала сокращение объемов поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки в КНДР. Кроме того, в документе содержалось упоминание о введении санкций против северокорейской организации, которая якобы занимается хакерством, предлагалось заблокировать активы и ряда других структур.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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