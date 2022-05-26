Россия усилила границу с Украиной

Первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в четверг, 26 мая заявил, что Российские пограничники на границе с Украиной усилены резервами, бронетехникой и групповым оружием, – сообщает «Российская газета».

В интервью газете Кулишов сказал: «В целях пресечения вооруженных провокаций и обеспечения пограничной безопасности на границе с Украиной подразделения пограничных органов усилены резервами, развернуты дополнительные временные пограничные посты. Прикрытие угрожаемых направлений осуществляется укрупненными пограничными нарядами на бронетехнике и с групповым оружием».

Генерал армии Кулишов также отметил, что при этом украинские националисты проводят «акции устрашения» на российской границе.

«Сложной остается обстановка и в настоящее время, что преимущественно связано с обстрелами российских пограничников, а также проведением украинскими националистами «акций устрашения» путем нанесения артиллерийских ударов по пограничной инфраструктуре и населенным пунктам на российской территории, в результате которых есть жертвы и разрушения», – сказал руководитель Пограничной службы ФСБ России.

Кроме того, Владимир Кулишов рассказал, что Украина с 2014 года развертывала в приграничных с Россией районах войсковые формирования.

«При поддержке западных партнеров украинская сторона вела интенсивные военные приготовления, сопровождаемые развертыванием в приграничных с Российской Федерацией районах войсковых формирований», – сказал генерал армии Владимир Кулишов.

Москва, Иван Бабурин

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