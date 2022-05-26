СМИ: Джонсон задумал создать альянс недовольных Брюсселем

Британский премьер-министр Борис Джонсон предлагает создать альянс, в который вошли бы страны, недовольные Брюсселем, так он пытается воспользоваться сегодняшними разногласиями и перетасовать карты в Европе, – пишет итальянское издание Corriere Della Serra со ссылкой на собственные источники.

По мнению источников газеты, модель Бориса Джонсона предполагает создание Европейского содружества во главе с Великобританией. Помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в такой альянс также можно было бы позднее включить Турцию. После визита британского премьера в Киев переговоры, вероятно, продолжились.

«Ухаживания Великобритании за Украиной становятся все более настойчивыми и уже вырисовываются планы на будущее», – пишет издание.

Corriere Della Serra со ссылкой на источники, не связанные с Лондоном, но знакомых с ситуацией пишет, что «британский премьер предлагает создать альянс государств, из числа ревностно защищающих национальный суверенитет, выступающих за свободную экономику и готовых занимать максимально жесткую позицию в отношении российской военной угрозы».

Рим, Иван Бабурин

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