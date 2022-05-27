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NewDayNews.ru

Пятница, 27 мая 2022, 17:43 мск

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В Запорожской области более 80% жителей хотят стать гражданами РФ

Заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов в пятницу, 27 мая заявил, что около 86% населения региона хотят получить российский паспорт. «Известиям»,

Селиванов, в частности, сказал: «Я оцениваю общее количество тех, кто захочет получить российское гражданство в Запорожской области примерно в 86%. Дело в том, что те, кто был настроен антироссийски, они либо служат в украинских вооруженных формированиях, либо они выехали за территорию Запорожской области».

«На территории региона остались либо пророссийски настроенные жители, либо нейтральные», – добавил замначальника ГУ МВД по Запорожской области.

Напомним, что 25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях.

Запорожье, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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