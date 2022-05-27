Путин указал австрийскому коллеге на реальные причины продовольственного кризиса

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в пятницу, 27 мая назвал безосновательными попытки переложить на Москву ответственность за продовольственный кризис в мире и указал на реальные причины этой ситуации, – сообщает Кремль.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится: «Проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с глобальной продовольственной безопасностью. Владимир Путин акцентировал, что попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны».

Путин дал «подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших, в том числе, из-за антироссийских санкций США и Евросоюза», – сообщает Кремль.

Москва, Иван Бабурин

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