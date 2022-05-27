Австрия заявила о возможной потере «Газпромом» подземного хранилища газа

Канцлер Австрии Карл Нехаммер во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 27 мая, заявил, что «Газпром» будет лишен газового хранилища в австрийском Хайдахе, если российская компания не будет заполнять его газом.

Как сообщает ТАСС, на пресс-конференции в Вене, отвечая на соответствующий вопрос, Нехаммер сказал: «Вопрос газа был им затронут (Путиным – прим.ред.). Что все поставки в полном объеме будут соблюдаться. Я ему (Путину – прим.ред.) указал на то, что если «Газпром» не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, тогда «Газпром» потеряет это хранилище, и оно будет передано другим поставщикам энергии для заполнения»

Вена, Иван Бабурин

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