В Белоруссии создадут «народное ополчение»

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в пятницу, 27 мая, заявил, что в республике планируется создать народное ополчение.

В Telegram-канале минобороны Белоруссии размещена следующая цитата из выступления Хренина: «На вчерашнем совещании в рамках корректировки вопросов, уточнения развития вооруженных сил главнокомандующим была поставлена задача в том числе создать у нас в стране народное ополчение. У Белоруссии есть для этого все – и люди, и вооружение. Создание ополчения особенно важно в текущих условиях, чтобы показать, что не надо соваться на территорию Белоруссии, потому что ответ будет адекватный».

Следует напомнить, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать в вооруженных силах оперативное командование на украинском направлении.

«Сегодня военные вынуждены «на ходу» отрабатывать защиту южных границ, включая ротацию вооруженных сил. Это условие военного времени. Но пока без войны. Я чувствую, и информацию получаю, что ребята ведут себя там достойно», – сказал Лукашенко.

Минск, Иван Бабурин

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