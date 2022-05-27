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Пятница, 27 мая 2022, 19:22 мск

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Задержанным в ДНР Иностранным наемникам грозит смертная казнь

Скриншот видео Минобороны РФ

В генеральной прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР) в пятницу, 27 мая, сообщили, что завершено расследование уголовного дела против наемников из Британии и Марокко, им грозит смертная казнь, – сообщает РИА Новости.

В генпрокуратуре ДНР заявили, что установлена причастность к боевым действиям против Донбасса британцев Шона Пиннера и Эндрю Хилла и марокканца Саадуна Брагима.

Донецк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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