Глава МИД Украины и госсекретарь США обсудили военную помощь

Госдепартамент США в пятницу, 27 мая, распространил сообщение, в котором говорится, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили американскую военную помощь и пути преодоления глобального продовольственного кризиса, – сообщает РИА Новости.

В пресс-релизе госдепа говорится: «Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, обсудив продолжающееся содействие США Украине в сфере безопасности. Госсекретарь и министр иностранных дел Кулеба обменялись информацией относительно усилий, направленных на разрешение кризиса глобальной продовольственной безопасности».

Следует отметить, что вину за дефицит продуктов питания в мире и рост цен на них США и их союзники уже традиционно возложили на Россию, требуя от нее снять блокаду черноморских портов Украины.

В свою очередь глава МИД Украины в своем Twitter написал: «Во главе повестки разговора с Блинкеном были поставки тяжелого вооружения. Украина и США работают рука об руку над организацией нашего продовольственного экспорта, несмотря на безрассудную российскую блокаду».

Напомним, что ранее российское минобороны сообщало, что российские военные ежедневно открывают два морских коридора для выхода из портов Мариуполя, Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного.

«Ответственность за безопасный выход судов из украинских портов и их следование до района сбора несет Украина», – заявили в четверг, 26 мая, в минобороны России.

Вашингтон, Иван Бабурин

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