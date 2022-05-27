В Германии предложили ускорить поставки тяжелого вооружения Украине

Глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер в пятницу, 27 мая, выступил с предложением ускорить поставки тяжелых вооружений Украине, – сообщает новостной портал t-online.

В интервью порталу Хофрайтер, сославшись на решение Бундестага о передаче тяжелых вооружений Киеву, сказал: «Нам срочно нужно ускорить поставки тяжелых вооружений Украине. Если есть препятствия, их нужно быстро устранить. Почему бы нам не передать бронетранспортеры Marder? Это следует прояснить, поскольку оборонные концерны говорят, что могут предоставить более 100 штук. И даже бундесверу не требуется свыше 30 Marder, которые можно отремонтировать»

Следует отметить, что ранее немецкие СМИ сообщали о том, что правительство ФРГ и Ведомство федерального канцлера Германии блокируют поставки Украине БМП Marder.

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»