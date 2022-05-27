Захарова: Киссинджера внесли в список «Миротворца»* «за наличие интеллекта»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 27 мая, прокомментировала внесение Украиной в список сайта «Миротворец»* экс-госсекретаря США Генри Киссинджера.

В своем телеграм-канале Захарова написала: «Генри Киссинджер попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»* за «участие в информационной спецоперации России». Согласитесь, такого оригинального подарка ему никто на 99-летие не сделал бы. На 100 лет включат в санкционный список США, наверное».

«Чтобы не мучились над формулировкой, предлагаю «одну короткую фразу» – «за наличие интеллекта», – предложила организаторам экстремистской организации Захарова.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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