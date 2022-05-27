Минобороны РФ: На Донбассе боевики «Правого сектора»* отбирают автомобили у мирных жителей

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу, 27 мая, сообщил, что боевики «Правого секора»* на Донбассе отнимают у мирных жителей «для нужд теробороны» автомобили, деньги и ценные вещи.

Генерал-полковник Мизинцев в ходе брифинга рассказал, что «в Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики боевики националистического формирования из состава радикальной организации «Правый сектор»* открыто призывают к геноциду русскоязычного населения и греческой диаспоры. Мирных граждан под предлогом лояльного отношения к России подвергают физическому насилию, изымают якобы для нужд территориальной обороны деньги, ценности и личные автомобили, при этом средства от реализации изъятого имущества присваиваются командирами подразделений».

Кроме того, по словам начальника НЦУО «украинские националисты хотят спровоцировать российские войска на ответный огонь, систематически обстреливая поселки Донецкой Народной Республики из ракетного комплекса «Точка-У» и реактивной системы залпового огня (РСЗО), развернутых на территории элеватора Северска».

Делают они это, чтобы «по отработанному ранее сценарию обвинить российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры», – сказал Михаил Мизинцев.

«Подобные действия украинских неонацистов являются актами террора против собственного населения и военными преступлениями без срока давности, а должностные лица киевского режима и непосредственные исполнители – военными преступниками и террористами», – заявил генерал-полковник Мизинцев.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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