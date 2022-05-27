Переговоры России и Украины остановила военная помощь со стороны США

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в пятницу, 27 мая, заявил, что начало американской военной помощи Украине остановило переговоры с Москвой.

В своем Telegram-канале Косачев написал: «На самом деле именно начало американской военной помощи Украине остановило переговоры и с тех пор позволяет Киеву уклоняться от них».

Вице-спикер Совфеда напомнил о заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон работает над тем, чтобы их военная помощь Киеву укрепляла позиции Украины на переговорах с Россией.

«Если США что-то и укрепили своей «работой», так это позицию Украины не иметь переговоров с Россией. Такая вот работа США и такая вот переговорная позиция Украины. Тем временем боевые действия продолжаются. Переговоров нет. Американцы воюют до последнего украинца. А блинкенам только это и надо», – резюмировал Константин Косачев.

Москва, Иван Бабурин

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