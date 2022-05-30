Путин заявил, что в случае снятия санкций Россия готова поставлять удобрения и продовольствие

Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 мая, в телефонном разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о готовности экспортировать удобрения и продовольствие при условии снятия санкций, – сообщает Кремль

В сообщении пресс-службы Кремля говорится: «В свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений».

Кроме того, в телефонном общении с президентом Турции Владимир Путин сказал, что Россия готова содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с Турцией.

В Кремле также сообщили, что при обсуждении ситуации на Украине акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях.

«Владимир Путин отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов», – сообщили в пресс-службе Кремля.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»