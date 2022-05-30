Киев из мести отключил мобильную связь в Запорожской области

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в понедельник, 30 мая, заявил, что Киев из мести отключил мобильную связь на находящейся под контролем российских войск территории Запорожской области, – сообщают СМИ.

Балицкий, в частности, сказал: «После обеда нас отключили от мобильной связи. Тем самым разорвали отношения между людьми, которые могли общаться с «континентальной» Украиной, которая еще находится под киевским режимом».

По мнению главы военно-гражданской администрации Запорожской области, таким образом, киевские власти мстят жителям региона.

«Это месть за то, что мы не встали на путь фашизма, что Мелитополь сегодня живет спокойной нормальной жизнью. Мы обращаемся к России, чтобы нам восстановили связь, зашли российские операторы. В ближайшее время мы надеемся, эта связь будет восстановлена», – заявил Балицкий.

Запорожье, Иван Бабурин

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