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NewDayNews.ru

Понедельник, 30 мая 2022, 20:02 мск

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Некоторым пленным украинским боевикам в ДНР грозит высшая мера наказания

Сдавшиеся в плен украинские военные, скриншот видео Минобороны РФ

Глава министерства юстиции Донецкой народной республики Юрий Сироватко в понедельник, 30 мая, заявил, что некоторым украинским пленным грозит высшая мера наказания, – сообщает Интерфакс.

Сообщается, что Сироватко, в частности, сказал: «Справедливое решение по каждому конкретному случаю будет вынесено в правовом поле. Предварительно могу сказать, что среди тех, кто находится под стражей, есть такие лица, которым будет присуждена высшая мера наказания. Согласно Уголовному кодексу ДНР – это смертная казнь».

При этом глава минюста ДНР отметил, что «все военнопленные содержатся в достойных условиях. Им обеспечено трехразовое питание, медицинское обслуживание и все жизненно необходимое».

Донецк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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