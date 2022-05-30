Сироты из ДНР, ЛНР и Украины получат российское гражданство по упрощенной схеме

Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 мая, подписал Указ об упрощенном порядке приобретения гражданства РФ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из ДНР, ЛНР или Украины, – сообщает пресс-служба Кремля.

В опубликованном на официальном портале правовой информации Указе говорится: «Установить, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица, являющиеся гражданами Донецкой народной республики, Луганской народной республики или Украины, приобретают гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».

Сообщается, также, что с заявлениями о приеме в российское гражданство вправе обратиться «опекун или попечитель ребенка, являющийся гражданином РФ, ЛНР, ДНР или Украины».

«Это правило также распространяется на руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, руководителей учреждений, оказывающих образовательные или медицинские и социальные услуги», – говорится в Указе президента России.

Как сообщает деловое издание «Ведомости» со ссылкой на уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову, в Россию по ситуации на начало мая прибыли более 190 000 детей. В их числе более 1700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, часть из которых приехали со своими опекунами и законными представителями. Из интернатов ДНР и ЛНР в Россию приехали около 1200 детей.

Москва, Иван Бабурин

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