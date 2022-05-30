Медведев предложил упростить въезд в Россию критиков «украинского варианта ливерной колбасы (Шольца и ко)»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в понедельник, 30 мая, заявил, что в ответ на решение Германии упростить въезд к себе российским критикам спецоперации на Украине надо упростить въезд в Россию всем, кто в Германии выступает против «украинского варианта ливерной колбасы (Шольца и ко).

В своем телеграм-канале Медведев написал: «Германия решила упростить въезд к себе российским критикам спецоперации на Украине. Иными словами, тем, кто выступает против своей страны и желает ей поражения. Ну что ж. Можно сделать два вывода:

1. Пусть такие едут к немцам как можно скорее. И желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о Вооружённых силах.

2. Может быть, стоит подумать о льготном въезде в Россию всех, кто активно выступает в Германии и не только против украинского варианта ливерной колбасы (Шольца и ко) и подобных европейских деятелей».

«Власти ФРГ собираются упростить выдачу виз критикам СВО. Особое внимание будет уделяться ученым, активистам, сотрудникам НКО и журналистам», – сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на официального представителя МВД Германии.

Напомним, что в начале мая посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

Так дипломат отреагировал на слова канцлера о том, что он не поедет в Киев после того, как там отказались принять федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу – не очень по-государственному», – заявил тогда украинский дипломат.

Москва, Иван Бабурин

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