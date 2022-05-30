В Евросоюзе считают, что на Украине нельзя допустить «мира любой ценой»

Глава Европарламента (ЕП) Роберта Метсола на пресс-конференции на полях саммита ЕС в Брюсселе в понедельник, 30 мая, заявила, что Евросоюз не должен принимать перемирие на Украине, – сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос СМИ о том, почему проект заключительного документа лидеров не содержит призыва к перемирию, Метсола сказала: «Смотря, что мы имеем в виду под словом перемирие. Если, например, цена перемирия – территория Украины, то я думаю, что мы не должны принимать это. Это не мир любой ценой».

В Брюсселе 30-31 мая проходит Внеочередной саммит глав государств и правительств 27 стран Евросоюза по Украине. Участники встречи пытаются согласовать шестой пакет санкций против России, включая нефтяное эмбарго. Также в планах лидеров государств-членов ЕС обсудить продовольственный кризис и помощь Украине.

Брюссель, Иван Бабурин

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